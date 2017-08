JUHTKIRI: Draama Savisaare ümber

Lõpuks on Savisaarel täielik õigus end kandidaadina üles panna. Eestis on valimised vabad. Seda tuleks lugeda meie ühiskonnas aluspõhimõtteks, mille kõrval on teisejärgulised ka kandidaadi sellised puudused nagu käimasoleva kohtuasja tõttu talle langev kriminaalne vari või kahtlused, kas tema tervislik seisund võimaldab poliitikas osaleda.

Kandideerimisel ei nõuta tervisetõendit ning Savisaar pole ka süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandmas – niisugusel korral ta tõepoolest valimistel kandideerida ei saaks.

Kui Savisaare Liit 2017 pealinna valimisvõitlusse ilmub, lööb see sassi eelkõige Keskerakonna seniseid plaane. Kuid see on draama just tsentripartei juhtide seisukohalt. Peaminister Jüri Ratase püüd hoida Savisaar vaikselt kõrval ning saada parteile tema toetajate hääled, on ilmselt läbi kukkumas. Tegelikult peaks see aga pikemas vaates Keskerakonnale hoopis kasuks tulema.

Ammu olnuks aeg see üha piinlikumaks muutuv nabanöör Hundisilmaga konkreetselt läbi lõigata.