Rada mööda pääses ka selle vallamajani, mis enam ei ole vallamaja, sest uue, iduvõimu keskus asub hoopis teises kohas.

Ülejärgmisel päeval pärast valimisi läks üldse pimedaks, punaste lehtede vahelt paistis ka punane päike. Näe, mis uued valitud tegelased on endaga kaasa toonud!

Et kohalikud valimised on Eestis sügisel, näib see petlikult nagu millegi lõpp. Kassipojad on saanud suureks, üleskaevatud teed jälle kinni aetud, soojast suvest on meeles põhiliselt, et seda ei olnud.

Aga 79 omavalitsust, millest enamik pole üldsegi endised, peavad hakkama tööle. Mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne?