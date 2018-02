Bianca Mikovitš SVEN ARBET

Saartelt on elu ja varaga riskides käidud üle jää nii kaua, kui inimesed on üldse saartel elanud. Neid lugusid, kuidas veriste sõrmedega ennast jääle on tõmmatud, autost vaevu välja saadud või hinge vaakudes ja külmast kangena esimese talu uksest sisse vajutud, räägitakse pigem omade ringis.