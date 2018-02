JUHTKIRI: Gripp ei halasta, tööandja võiks

Vastased aga raiuvad üha häälekamalt, et vaktsiinid tapavad-sandistavad, unustades, et seda teeb ka gripp.

Tegelikult on tõsiseid vaktsineerimisvastaseid tõenäoliselt tunduvalt vähem kui neid, kes lihtsalt ei hooli. Ei enda ega teiste tervisest.

Kõige üllatavam ongi, et haiguse tõsidusest räägitakse-kirjutatakse igal aastal palju, kuid suure hulga inimeste kuulmine tundub olevat valikuline. Arstide jutt, et piisknakkuste vältimiseks on vaja hoolega ja mitu korda päevas korralikult käsi pesta, kõlab kurtidele kõrvadele.