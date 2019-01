JUHTKIRI | Heli Raamets: Eesti sealiha – kelle jaoks?

Põhjuseks see, et Venemaa impordipiirangute ja Aafrika seakatku tõttu on Eestis sigade arv vähenenud.

Loomulikult tahan ma tarbijana toetada kohalikke tootjaid. Aga kui vaadata asja teise külje pealt, siis tekib küsimus: kas kodumaise eelistamine on õigustatud?