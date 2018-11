JUHTKIRI | Heli Raamets: üleilmse turu puhul ei pea asuma sugugi pealinnas

Ka statistika näitab, et viimase kümne aasta jooksul on selles suunas liikunud 92 000 inimest. Vastassuunalisi andmeid kokku lüües selgub aga üllatuslikult, et Tallinnast mujale Eestisse on sama aja jooksul kolinud ligi 73 000 inimest. Vahe pole sugugi nii suur, kui oleks võinud arvata.