JUHTKIRI: Kas tuleb siis nälg või ei?

Vilja oleme viimastel aastatel tootnud umbes poole rohkem, kui ise tarbime. Omatarbeks loetakse 600 000– 700 000 tonni, kogutoodang on meil olnud 1,2–1,4 miljonit tonni. Ka tänavu loodetakse miljoni tonni ligi jõuda.

Ülejäänu eksporditakse. Ekspordifirmade majandusstrateegiast oleneb, kui palju on nad sõlminud lepinguid ja kas need täis saadakse. Loodetavasti on ka võimalikud riskid hajutatud.