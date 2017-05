JUHTKIRI: Kaup odavam, aga välismaine

Jälle on õhus võimalus, et Eestis avab oma poed Saksa odavmüügikett Lidl. Sarnane olukord oli ka tosin aastat tagasi, kui suurkontsern soetas siinsetes linnades kaupluste jaoks sobivaid krunte, kuid toona otsustati Eesti turust loobuda ja müüdi krundid maha.

Nüüd jälgivad siinsed poeketid talitsetud uudishimuga, mis sel korral saab. Asja teeb saladuslikumaks see, et Lidl ei soovi oma plaane avalikustada.

Eestis tegutseb praegu toidukaupade turul viis suuremat ja viis väiksemat jaeketti. See tähendab, et konkurents on tihedam kui enamikus Euroopa riikides, kus paar-kolm ketti. Uue osalise lisandumine pingestaks olukorda veel.

Mujal Lidli poode külastanud eestlased kiidavad sealseid häid hindu, mis keti Eestisse tuleku korral rõõmustaksid ka meie hinnatundlikke tarbijaid. Eriti pärast Säästumarketite kadumist.

Samas annab põllumeestele ja toidutööstustele lootust teadmine, et suuresti eelistab eestlane eestimaist.