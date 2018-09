JUHTKIRI | Kõrgest palgast jääb väheks

Eriti suure hoo on sisse saanud autode liisimine, mis on kasvanud aastatagusega võrreldes lausa enam kui veerandi võrra.

“Inimeste nõudlus laenude järele on suurenenud, sest keskmine palk on kasvanud suhteliselt kiiresti. Inimesed tunnevad end kindlamalt kui mõned aastad tagasi ja intressimäärad on väga madalad,” tõdes Eesti Panga ökonomist Mari Tamm.