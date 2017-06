Juhtkiri: Laulupidu jääb!

Margus Mikomägi Valdek Alber

“Jätke vihmavarjud koju ja heisake sinimustvalged rahvuslipud!” kutsuvad üles kohe algava XII noorte laulu- ja tantsupeo korraldajad. Üleskutse, kus argine ja ülev koos. Pidu, kus esinejad on vabas Eestis sündinud. Võib mõelda, et see pidu on taas enda rahvaks laulmise ja tantsimise koht.