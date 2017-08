Pärast esimest kõnet olin hämmingus ja arvasin, et kuskil on konks. Helistasin veel kolm tööandjat läbi, aga kõigil oli sama jutt.

Ühe ettevõtte juht ütles, et on ligi aasta lüpsjat otsinud, aga sobilikku inimest pole leidnud. Pakub umbes 1000 eurot kuus peo peale, korterit, kus tuleb endal vaid kommunaalmaksed tasuda, ning annab veel auto ka, et saaks asju ajada või tööle sõita.