JUHTKIRI: Nutikus või ahnus?

Nüüd, mil oleme Euroopa Liidu liige ja eurotoetuste rahakraanid on valla, tundub igati nutikas see raha enda elujärje parandamiseks ära kasutada. Enam ei pea õhtuhämaruses ehitusplokke või tsementi ehituselt pätsama, vaid saab vajalikud toimingud päevavalges puhaste kätega aetud, peaasi et eurotoetuse taotlemise paberimajandus saaks õigesti täidetud.