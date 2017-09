JUHTKIRI: Olematud riigid Kremlit ohustamas

SVEN ARBET

Raske öelda, kuivõrd juhuslik oli see, et Vene–Valgevene ühiste sõjaväeõppuste Zapad 2017 ajal paiskusid veebieetrisse Peterburi Ülikooli professori Nikolai Meževitši sõnad Balti riikide kohta: “Selliseid riike ei ole. Venemaa jaoks neid riike ei ole. Juriidiliselt nad eksisteerivad, ent me ei hoia nendega mingeid majanduslikke ega poliitilisi kontakte. Surnud tsoon. Tšernobõl.” (Rubaltic.ru)