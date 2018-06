JUHTKIRI: Otsustamise okkalised rajad

Tegu on juba 1980ndatel ilmunud lugudega, ent humoorikad kirjeldused valitsusaparaadi bürokraatiast ja ametkondlikust mõtlemisviisist on osutunud ajatuks klassikaks. Meenub, et omal ajal kingiti see raamat kõigile Mart Laari valitsuse ministritele.

Kohe raamatu alguses leidub peatükk “Avatud valitsus”, milles selgub eluline tõde: avatud valitsusel on parajasti suletud hooaeg.