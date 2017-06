JUHTKIRI: Pool loodust on meil veel alles

Eelmise Metsalehe juhtkirjas tõdes Ain Alvela, et metsanduspoliitika ümber käiv arutelu kipub juba üksteise vaenamiseks. Kahjuks ei saa möönda, et viimase kahe nädala jooksul asjalood paremaks oleks läinud.

Metsa poolt vaadates tundub metsasõda eriti veider. Laias laastus on meil pool maast mets ja teine pool muus kasutuses. Majandusmetsa ökosüsteem on vaesem kui ürgmetsas, aga ta on siiski olemas ja toimib. Milline ökosüsteem toimib teisel poolel maast, mida kasutavad muud majandusharud?

Kui paljud kirglikest metsamajanduse vastu võitlejatest saavad väita, et nende igapäevatöö ei kuluta loodusressursse? Kui paljud neist töötavad ja loovad ühiskonnale väärtusi keskkonnas, mis on ühtlasi ka toimiv ökosüsteem? Kas kontorite, ladude, kaubanduse-teeninduse, haridussüsteemi, transpordi jne kasutuses oleval maal on mingi elu? Mitte eriti, peale mõne tolmulesta ja toataime. Isegi põllumajandusmaa on ökosüsteemina oluliselt vaesem ja inimese poolt häiritum kui majandusmets.

Mis tähendab seda, et pool maast on inimeste käes, kelle igapäevatöö on looduse täielikult hävitanud. Ja suur hulk nendest inimestest kaitseb metsa metsamajandajate eest, kelle käes oleval teisel poolel maast on loodus (mitte küll tänu metsamajandusele, vaid sellele vaatamata) säilinud.