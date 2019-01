Talu- ja jahimehed on kurtnud aina suureneva hundinuhtluse üle. Näib, et huntide arvu kasv ületab mõistlikkuse piiri ja segadust on selle pärast palju.

Segaduses vaevlevad ka väga paljud ausad Eesti kodanikud-maksumaksjad, sest pole selget pilti ega kindlust