Raha busside käigushoidmiseks tuleb ju ikkagi meie ühisest taskust. Kuid tõsi on see, et sõitja seisukohalt piletiraha ei kulu. See kindlasti läheb reisijale korda.

Riik on maabusside sõitjatega heldem kui Tallinn oma ühistranspordiga. Maabussiliinidel ei küsita, kuskohas sa elanikuna kirjas oled, ka turist saab seal tasuta ühest kohast teise.

Viimaseid kindlasti massiliselt sellepärast kohalikel liinidel reisima ei hakka, teatavasti on välisturisti Tallinnast välja saamisega üks igavene vaev. Kuid mõni seiklushimulisem vast leidub. Ja eestlasestki entusiast võib võtta liinide plaani ette ning vaadata, kas õnnestub senti maksmata Eestile tiir peale teha.