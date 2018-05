JUHTKIRI: Simsoni jonn bussile ei aita

Mulle meenutab majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni pime järjekindlus kehtestada Keskerakonna parteipoliitilise eesmärgina iga hinnaga maakonnaliinidel tasuta bussisõit Hruštšovi sunduslikku maisikampaaniat.

Eksperdid ütlevad, et see idee on jama, tekitab palju probleeme ja ebavõrdsust.