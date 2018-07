JUHTKIRI: Tasuta asjade iseloomulik konks

Kuigi mõnes maakonnas on avalikel maakonnaliinidel sõitmine tasuta vaid piiratud vanusegruppidele, on suures osas Eestis see kõigile ilma rahata. Ja need “kõik” on peamiselt valimisealised inimesed.

Keskerakond on võtnud osa valijaid, kellele ühistranspordiga liikumine oluline, oma maagilisse haardesse ja pannud teised erakonnad päris täbarasse olukorda.