JUHTKIRI: Töö võiks olla lust ja lillepidu

Tööl jutlen toredate kolleegidega, lasen masinal valmistada tassi värsket kohvi ja süvenen töösse. See on nii huvitav ja kaasahaarav, et aeg möödub linnutiivul. Tunnen, et teen maailma ja kaaskodanike jaoks midagi olulist, et mu tööl on mõte.

Kas kõik see tundub liiga hea, et olla tõsi?