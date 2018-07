JUHTKIRI: Trumpoloogide äge hoogtöö

Kord teatab Trump, et NATO on nüüd väga tugev – just tänu temale, sest kui ta ei oleks Brüsseli tippkohtumisel häält teinud, poleks liikmesriigid nõustunud hakkama oma kaitsmise eest rohkem ise maksma.

Siis jälle nõustub ta USA teleajakirjanikuga, kes esitab küsimuse, miks tema poeg peaks minema NATO uusimasse liikmesriiki Montenegrosse seda kaitsma – ja Trump leiab, et jah, ka temal on sama küsimus. Ning montenegrolased on “agressiivne rahvas” ja sealt võib ju tulla lausa Kolmas maailmasõda.