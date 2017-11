JUHTKIRI: Vabadus teha kodust viinaladu

Selleks, et tuju tõsta, end seltskonnas vabamalt tunda ja lõõgastuda.

Meil osatakse vähem mõistlikult tarbida. Eks neid põhjusi ole uuritud ja tihtipeale jõutakse kliima mõjuni, rahva geneetilise omapärani, nõukogude aja taaga ja muuni, mida on raske mõõta.

Franca tõi välja, et tema arvates on Skandinaavias ja Eestis probleemiks see, et oleme alkoholipoliitika üles ehitanud liiga piiravaks.

Osaliselt olin Francaga nõus. Riik ei peaks liiga palju otsustama, millal ja kus ma midagi teha tahan või saan. Aga see on üldistus probleemile, mille tekkepõhjus ulatub ajaloos kaugemale ja mille tagajärjed on need, millega praegu võitleme.

Seaduseloojad lõid olukorra, mis oli ennustatav, aga hoiavad silmi kinni ega usu, mida räägivad statistika ning inimeste pohmellis näod.