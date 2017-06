JUHTKIRI: Viinarallile lisandub piimaralli

Magusamaksust on nii palju kirjutatud ja räägitud, et mõru maitse suus. Suure tõrvatilgana lisandus esmaspäevane Riigikogu otsus maksustada lisaks limonaadidele ka maitsestatud jogurtid ja täismahlad.

Rahandusministeeriumi kinnitusel tuleks tööstustel nende toodete eest maksu tasuda vaid seni, kuni saadakse Euroopa Komisjonilt luba need magusamaksust vabastada. Samas pole ministeerium veel sellekohast taotlust esitanud, ja arvestades, kui aeglaselt Brüsselis otsuseid tehakse, on vähe tõenäoline, et see saadakse veel tänavu.

***

PANIN TÄHELE: "Tegelikult aga näib, et poliitikud ning ettevõtjad on võtnud tõeliselt südameasjaks anda kaalukas panus vaesema (lõuna)-naabri majanduse arengusse. Nii tehakse omakasupüüdmatult reklaami Läti alkoholi- jm jookide kaubandusele." Aime Kuum