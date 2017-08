JUHTKIRI: Võikriis ei tohiks kedagi üllatada

Maailmaturu kilohind on kerkinud aastaga 2,2 eurolt 5,5 eurole. Räägitakse Euroopa Liidu võivarude lõppemisest ladudes.

Kuigi arvud tunduvad suured, pole neis tegelikult midagi üllatavat. Et sellised protsessid ees seisavad, oli näha juba kahe aasta eest. Ohumärgid hakkasid ilmnema 2015. aastal, kui lihakombinaati saadeti esimesed korralikud piimakarjad. Selleks ajaks oli piimakvoot Euroopas lõppenud, Vene riik oli kehtestanud embargo kõikide peamiste toiduainete sisseveole ja piimahind oli vabalanguses.

Kui piima hind ei kata tootmiskulusid, vaid on kohati sellest lausa poole väiksem, nagu see oli eelmisel suvel, ei jaksa põllumehed piima toota ega lehmi pidada ning karjad kaovad. Kui kaob kari, kaob ka piim – ja kui pole piima, ei saa võid teha. Nii lihtne see ongi.