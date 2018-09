Kaido Vetevoog: asjaarmastaja pole mitte alati asjatundja

See taaskord ei tähenda, et teoreetik ei suudaks lahendada keerulisi probleeme, või sama ei saaks teha praktik. Siiski on olemas probleemide ringid, kus on vaja ilmtingimata kaasata eksperte. Need on ühikskondlikul ja riiklikul tasemel küsimused. Küsimused, kus lahendused peavad olema nii teoreetilise kui ka praktilises osas vigadeta. Täiendavalt tuleb arvestada, et tulenevalt teemade keerukusest ei piisa sageli pelgalt ühest eksperdist, kaasata mitmeid asjatundjaid, et probleemid rahuldaval tasemel ära lahendada.

Enda näitel julgen väita, et suutsin end 40. eluaastaks viia eksperdi tasemele ühes valdkonnas ning tugevaks asjaarmastajaks umbes viies valdkonnas. Ja seda ka vaid tänu sellele, et olen tundnud sügavat huvi nende valdkondade vastu, mis on motiveerinud mind pidevalt lugema ja aina lugema, ning tänu võimalusele teadmisi praktilises elus proovile panna ja seda praktika ja teadmiste segu ka õppejõuna edasi jagada. Kas jõuan elu jooksul eksperdi tasemele veel ühes valdkonnas, ei oska öelda, sest vanuse kasvades muutub teadmiste omandamine keerulisemaks ning ka pakatavat energiat, millega teadmisi praktikas järele proovida, hakkab jääma vähemaks. Aga eks aeg annab aru.

Asi algab kõrgkoolist

Nende aastatega olen omandanud ka oskuse teha vahet asjatundjal ja diletandil. Vaadates ühiskonda kõrvalt, märkan, et iga aastaga jääb tõelisi eksperte vähemaks ning tuleb juurde diletante, kes ei häbene kasutada eksperdi nimetust. Tänapäeval tundub, et eksperdiks saamine on lihtsam. Piisab paarist lühikursusest ja konverentsist ning juba võib selle nimetuse kasutusele võtta. Kui oled lugenud mõne raamatu, siis oled juba eriti kõva tegija!

See on ekslik arvamus, mis levib ühelt poolt seetõttu, et nõudmised ülikoolides pakutava õppe kvaliteedile ja tudengite tööde tasemele on lastud lõdvaks. See tähendab, et tudeng, saamata kogemust, mis on teadustöö ja milline on kvaliteetne teadustöö, ei oska edaspidises tegevuses hinnata ei enda ega teiste töö kvaliteeti.

Teisalt on aidanud meistrite asendumisele soss-seppadega kaasa ühiskonna üldine harituse tase. Kui tavainimene ei suuda teha vahet asjatundja ja asjaarmastaja vahel, saab asjaarmastaja end lihtsalt nimetada asjatundjaks kartmata, et vale ilmsiks tuleb.

On selge, et keegi ei suuda olla ekspert kõiges. Samas, ühiskond toimib kõige paremini, kui iga inimene püüdleb oma valdkonnast eksperdiks ja kasutab teistes küsimustes, kus vaja, ekspertteadmist, teiste ekspertide abi. Kuid ka eksperdid võivad eksida. Sellega peab neid kaasates arvestama. Kuigi tõenäosus vigu teha peaks nende puhul olema märgatavalt väiksem kui asjaarmastajal.

