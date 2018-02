Karikatuur: saadame Eesti morsiga uude sajandisse

Valdek Alber

"Ma arvan, et üleskutse sõita vabariigi aastapäeval Lätti viina ostma on üks kõige ebapatriootlikumaid asju, mida võib ette kujutada. Kui keegi tahab oma suhtumist väljendada ja eelarve aktsiisituluta jätta, siis võiks riigi sünnipäeval juua morssi!" arvas Sven Mikser. Jüri Aarma aga imestab, et joogipudelitel veel hirmuäratavaid pilte pole.