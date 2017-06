Karikatuur

Valdek Alberi meretagune maailm * Panin tähele * Sügav mõte

Valdek Alber

PANIN TÄHELE

Heas eesti meeles leitakse, et kaks korda samale rehale ei tasuks astuda, kuid uue suhte loomisel kõneldakse uuele ringile minekust. Aga kui küsimus puudutab armuasju, võiks pärast mõningaid kogemusi hoopis stoilisem ja ettevaatlikum olla.

Miks uus elu ja armastus peab siis kalkuleeritud ja leige olema? See on ju plass, kui heietan, et “kuule, sa meeldid mulle, aga kui võtaks asja maru rahulikult...” ja avan järgmise õlle. Siis poleks ju ime, kui tütarlaps viskaks toodud lillekimbu aknast välja ja minusuguse noore hallineva peaga armastaja takkajärele. Kaalun küll üle 100 kilo, aga armastuse viha annab jõudu.

Peeter Sauter

SÜGAV MÕTE Evi Arujärv: “Aga kui pehmed väärtused ja humanistlikud ideed ongi jõuetud ja enesehävituslikud, siis suur raha mitte.” Sirp, 2. juuni 2017 Eero Epner: “Omadusteta meeste võlad on suured, elu tahab elamist, maja tahab omamist, ja poliitika on ainus, mis neil on.” Postimees, 5. juuni 2017