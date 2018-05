Kas Eesti Vabariik on Ida-Virumaal hea okupant?

Mõne aasta eest arutasime maakonna kultuuritöötajate koosolekul Ida-Virumaa tegevuskava algversiooni – nagu see kohapeale tutvumiseks saadeti. Ja me olime nördinud. Tekstis sisaldus lause: “Eesti rahvakultuur Ida-Virumaal puudub.”

Meile endile küll tundub, et need lauljad ja tantsijad, pasunapoisid ja trummilööjad, kes tulevad Toilast, Iisakult või Jõhvist ja rõõmsal meelel laulupeorongkäigus marsivad, on nagu kõik teisedki olemas.