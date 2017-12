Kas kirjaoskust polegi enam vaja?

Väljas on jõulukingituse reklaam – “Jälle raamat!”.

“Me räägime lastele terve aasta, kui oluline on lugemine ja soovitame häid raamatuid. Nüüd aga on koolimaja ees selline reklaam!” ütles üks noor õpetaja nördinult. Või õigemini kurvalt.

On teada fakt, et kes loeb, see ka kirjutab. Kui lapsed loevad raamatutest õiget ja ilusat emakeelt, oskavad nad seda ka ise oma kirjatöödes luua.

Viimastel päevadel on juttu olnud haridusministeeriumi plaanist, et gümnaasiumilõpetajate eesti keele riigieksami funktsionaalse lugemise osas õigekirja enam ei arvestata. See on õigustatult pälvinud emakeeleõpetajate pahameele.