Sundimise mõte ei ole väikestele iseenesestmõistetav. Mis on targaks saamise eesmärk? Enda või ühiskonna heaolu? Võrrandis on oluline vastuolu. Eelistades ennast ühiskonnale, pälvime ühiskonna hukkamõistu. Eelistades ühiskonda endale, oleme õnnetud. Kumbki ei vii edasi – ei inimest ega riiki.

Soomlased pakuvad Finn- airi pikamaalendudel koolitoitu ja reklaamivad seda kõigile reisijatele. Toit on hiilgavalt hea, tunnustamist väärt. Kool peab olema parim võimalik ka meil. Igas mõttes. Sisu ja keskkond. Tulemused.

Puudused, mida ühiskond koolisüsteemile ette heidab, nt liigne saavutuspress, eliitkoolide olemasolu, õpetajate nappus, nende kõrge keskmine vanus jpm, on tühised. Tõeline probleem on selles, et Eesti ühiskond ei ole suutnud lastele vastata, mida ta neilt ootab. Mis on õppimise mõte? Mis on laste elu mõte? Miks neid ühiskonnale ja maailmale vaja on?