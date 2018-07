Kas olete tasuta bussisõiduga rahul?

"Nädalas teeb see mulle juba ligi viis eurot kokkuhoidu."

"Kolm aastat tagasi, kui sõitsime Tartu ja Varnja vahet peamiselt bussiga, olnuks meil ilmselt päris hea meel olnud tasuta sõidu üle."

"Olulisem oleks mu meelest tasuta bussisõit kõikides linnades, aga ka see, et maainimesele võimaldataks tasuta taksoteenust."