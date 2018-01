Kas pigem vaatate autoralli MMi või taliolümpiat?

"Kuna olen talvealade mees, vaatan kindlasti taliolümpiat ja eeskätt kõiki suusaalasid. Eesti sportlasi seekord medalitele sõitmas vist ei ole, aga vähemalt minu vaatamishuvi see ei kahanda."

"Pigem vaatan taliolümpiat. Autorallit ei ole ma telekast rohkem jälginud, kui sellest spordiuudistes räägitakse. Ralli on ennekõike mu abikaasa huvi."

"Ennemini vaatan taliolümpiat. Tahaks vaadata nii palju kui võimalik. Kindlasti jälgin neid alasid, kus eestlastel on lootused suuremad, nagu näiteks kahevõistlus ja laskesuusatamine."