Kas riik üritab inimeste elu üleliia reguleerida?

"Olen üritanud korraldada oma elu nii, et kokkupuude nendega (riigiga) oleks minimaalne, ehk siis ulatuses, mis on vältimatu."

"Mina ei saa väita, et tavakodanikuna tunnetaksin liigset riigi sekkumist minu igapäevaellu."

"Arvan, et osa reegleid, mille on kehtestanud Euroopa Liit ja kindlasti ka Eesti riigiametnikud, on tõesti mõttetud."