Kas teie peres on mõni põlvest põlve hoitud ese?

"Selleks on üks pross, mille vanaema oma elupäevade lõpus 28 aastat tagasi mulle andis. Vanaema sünniaasta oli 1911, mulle rääkis ta, et see pross oli tal juba noorest peast olnud."

"Minu vanaisa ostis 1870. aasta paiku Tallinna baltisakslastelt oma viie musikaalse tütre jaoks suure klaveri, mis on meil peres siiani alles. Baltisakslased olid selle endale Peterburist rongiga tuua lasknud, kuid lahkusid siis Eestist ja klaveri panid müüki."

"Minul on kodus alles oma vanaisa Reinu viiul, mis võib olla umbes saja aasta vanune. Vanaisa mängis seda läinud sajandi kolmekümnendail, aga pill ise on vanem."