Kauksi Ülle: pojaga tule paistel minevikku ja tulevikku vaadates

Tuli, lee on aastatuhandeid olnud inimese kodukoopa, koja, onni või tare kese. Tule taltsutamine mõjus inimkarjale igapidi hästi – soojus, küpsetatud toit, tule hoidmise kogemus, tule paistel veedetud aeg. Veel tänapäevalgi on võimalik tuli üles teha, selle ette istuda ning sinna vaadata ja kuulata ning näha – nii minevikku kui tulevikku. Mullu mudasügisel tuli tuli taas ka meie pereliikmeks, seekord säravamalt kui varem.

Laps jäi haigeks. Jahedas toas nihutasime tema aseme õhkküttekamina ette. Klaasist ukse taga põleb tuli mängeldes ja levib voogudena soojus. Laps kurtis, et tahaks televiisorit vaadata, kuid olime selle ajaviitja otsustanud kõrvale jätta. Ütlesin pojale, et me hakkame nüüd elama muistsemat ja loomingulisemat elu, hakkame vaatama tuleviisorit.