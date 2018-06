Kaul Nurm: riiklik põllumajanduse investeeringutoetus on väheefektiivne ja raiskav, põllumehed näivad taluvat teineteise tagant varastamist

Potentsiaali mitterealiseerimisest

Lihtne arvutus näitab, et meetmest on läbi kõigi viie taotlusvooru investeeringutoetuse taotlejaid olnud keskmiselt 2,5 korda rohkem kui toetuse elarve. Mis on siis sellise rahajagamise tagajärg? Nii saab kolmandi toetuste saajaid olulise konkurentsieelise kahe kolmandiku toetust taotlenud, kuid seda mitte saanud ettevõtte ees, rääkimata toetusi erinevatel põhjustel mittetaotlenutest. Millest on see tingitud?

Meetme maksimaalse toetuse suuruseks kavandati 500 000 eurot ja toetuse määraks kuni 40% abikõlbulikest kuludest ühe taotleja kohta. Ministeerium ütles sellega välja, et neid rahuldakska tulemus, kus toetus jõuaks minimaalselt 292 põllumajandustootjani ja toetuse abiga investeeritaks sektorisse kokku üksnes 365 mln eurot.

ETKL on aastaid soovitanud, et maksimaalse toetuse suurust ühe tootja kohta kõikide investeeringutoetuste üleselt tuleks vähendada 300 000 euroni kogu finantsperioodi ehk seitsme aasta jooksul. See võimaldaks sama eelarve juures laiendada oluliselt investeeringutoetuse saajate ringi.

Samuti on mõistlik diferentseerida toetuse määra selliselt, et praegu kehtivat 40protsendilist määra saaksid üksnes väiketootjad ja näiteks üle 100 000 eurose aastakäibega ettevõtted saaksid kuni 30 protsenti abikõlbulikest kuludest. Ka 30protsendilise määraga toetus on piisav, et tagada pankadest laenuvahendite kaasamine.

Mõlemad muudatused võimendaks koosmõjus sektorisse kuni kaks korda rohkem investeeringuid.

Finantsperioodi alguses tegutses Eestis ca 6700 äriühingut ja FIE-t, kellede sissetulekust moodustas põhilise osa põllumajanduslik tootmine. Kuna kõik ei taotle toetust maksimaalses suuruses ja määras, on see tänaseks jõudnud 1300 tootjani. Kui aga investeeringutoetused jõuavad sektoris aktiivsetest tootjatest vaid viiendikuni, siis finantseerib riik sisuliselt pikaajalist protsessi, millega lülitatakse toetusi mittesaanud tootjaid järjest konkurentsist välja.

Maksumaksja tagant varastamisest

Euroopa Liidu määrused kohustavad liikmesriike välja arendama mehhanismid, et põllumajandustootjad ei looks kunstlikult tingimusi mitmekordsete toetuste saamiseks ja kehtestatud toetuslimiitidest kõrvalehiilimiseks. Põllumajanduses puudutab see nii maaelu arengukava kui ka EL-i otsetoetusi.

Maaeluministeerium on küll seadnud igale investeeringumeetmele maksimaalse ühekordse toetusmäära, millega ütleb justkui välja, et ei pea ühele tootjale suurema toetuse maksmist lubatavaks. Teiselt poolt pole aga piisavalt tehtud selleks, et seda eesmärki ei kuritarvitataks tootja kui juriidilise subjekti jagamise või tootjaga seotud varifirmade kaudu.

Eesti siseriiklike toetuste üle arvepidamiseks (tulenevalt EL regulatsioonist ) on loodud toimiv riigiabiregister. Riigiabi andmisel on riik kohustatud järgima ettevõtetega seotud isikuid ning grupi- ja sidusettevõtete vahelisi seoseid nii, et ühed ja samad isikud ei saaks mitmekordset lubatud riigiabi.

Ausa konkurentsi tagamisest

Olen aastaid rääkinud, et sama süsteem tuleks Eestis sisse viia ka muude toetuste jagamisel. Toetuste registri rakendamisel, mis on juba olemas, tuleks hakata järgima kehtestatud toetuste maksimaalset piirmäära, millega võetaks arvesse toetust saavale tegevusele, projektile või ettevõttele eraldatavate avaliku sektori toetuste kogusummat, olenemata sellest, kas kõnealust toetust rahastatakse kohalikest, piirkondlikest, riigi või EL-i vahenditest.

Toetuste register peaks hakkama jälgima ka ettevõtte (taotleja) omandisuhteid, kus kontserni ema- ja tütarettevõtted teisendatakse kõik üheks toetuse taotlejaks. Sama peaks kehtima ka sidusettevõtete puhul, kus taotlejal on suurem kui 10protsendiline osalus.