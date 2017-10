Poliitikuks võib sündida ühe ööga, kuid võib juhtuda, et ei saada kunagi. Vaatamata ennastsalgavale tööle. Või ühel ajal oled tipp-poliitik ja teisel ajal mitte, ning siis jälle. Tulek, olek, minek ja taastulek on kõik võimalikud. Peaaegu alati. Mitte ainult poliitikas, vaid ka kultuuris, spordis, hariduses, äris.

Kampaaniameistrid kipuvad lähtuma eelmiste valimiste tulemustest ja sellest, mida toona tulemuse saavutamiseks tehti või valesti tehti, kuid poliitiline maastik muutub iga sekundiga ning valem ei pruugi anda õiget tulemust – sest kasutatakse vale valemit.

Iga uus infokild mõjutab valija arvamust ning pärast valimistulemuste selgumist on see jällegi ümber kujunenud, kuigi me kohe ei tea, milliseks – sest kõik on juba uus “kampaania”. Kui saame tulemused teada, võime oma varasemat otsust juba kahetseda.