Loodusressursse kurnab iga inimene. Mida rohkem inimesi on, seda suurem on küllap liigi ökoloogiline jalajälg. See ületab teadusorganisatsiooni Global Footprint Network andmeil planeedi bioloogilist taluvust 1,6 korda. See tähendab, et loodus suudab küll end taastada, kuid liiga madala tempoga, võrreldes selle kurnamisega.