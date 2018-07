Keskkonnaministeeriumi ametnik: rohepesu-hirmul kipuvad olema suured silmad

Maalehes 12. juulil ilmunud artiklis seadis keskkonnamõju hindamise aruannete objektiivsuse kahtluse alla Kristjan Piirimäe. Ta väitis, et eksperdid kirjutavad neid hinnanguid turvast kaevandada soovivatele firmadele sobivalt, ilustades tegelikku olukorda. Piirimäe kasutas seejuures koguni sõnapaari “keskkonnauuringute rohepesu”.

Igal tegevusel, olgu see siis ehitamine, kaevandamine või tootmine, on oma võimalik mõju, või nagu ametnikud ütlevad – häiring. Tegevusloa andja huvi on, et see mõju oleks võimalikult väike.