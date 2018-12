Kiire internet jõuab peatselt sadade tuhandete maainimesteni

Oluline roll on seejuures peatselt valmival EstWin baasvõrgul, mis on taasiseseisvunud Eesti üks suurimaid infrastruktuuriprojekte.

2009. aastal alguse saanud EstWin baasvõru ehitustööde käigus on tänaseks välja ehitatud või peatselt valmimas üle 6200 kilomeetri kiire interneti võrku ja pea 2500 ühenduspunkti üle kogu Eesti. Sageli küsitakse aga meilt, miks selle kõige juures inimestel maal endiselt kiiret internetti võimaldavat optilist kaablit kodudes ei ole?

Eesti Lairiba Arenduse SA põhifunktsioon on olnud viia kiire internet turutõrkepiirkondadesse, kuid võrgu väljaehitamiseks mõeldud Euroopa Liidu struktuurfondide investeeringud tulevad koos väga kindlate reeglitega. Paraku ütlesid need reeglid, et kodude ühendamiseks ei tohi rahastusallikaid kasutada.

See olukord on aga nüüd muutumas, kuna riigi korraldatud konkursi võidu tulemusena viib Elektrilevi juba järgmisel aastal kiire interneti 15 000 koduni ja 2023. aasta lõpuks kokku ligi 200 000 koduni. Ühtekokku investeerib ettevõte projekti 100 miljonit eurot, millest riigi toetus moodustab 20 protsenti.

Lisaks püsiühendustele on inimestel kasutada kiire ja kvaliteetne mobiilside, mis küll alati ei pruugi kõige nõudlikuma kasutaja vajadusi rahuldada, kuid enamikule pakub kõike mida vajame infoühiskonnas toimetamiseks. Täna toimib internet üle õhu veel neljanda põlvkonna mobiilsideühenduste vahendusel, kuid 5G on tulemas ja võib eeldada, et lähiaastad toovad ka mobiilsidevõrkude osas kaasa järgmise arenguhüppe.