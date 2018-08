Kiri Konstantinoopoli patriarhile: palvetage petserimaalaste õiguse eest elada ühtses Eesti Vabariigis

Petserimaa sõbrad paluvad, et Konstantinoopoli patriarhaadi õigeusu kogudused üle maailma palvetaksid õigeusklike setode eest, et nende ajutise kontrolljoonega lõhestatud põlise kodumaa nii vaba kui ka annekteeritud osa oleksid ühtne tervik Eesti Vabariigi koosseisus. See inimõigus on sätestatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt vastu võetud põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate lepingute registris olevas Tartu rahulepingus (11 LTS 29).

Õigeusklike setode ja teiste Eesti Vabariigi kodanikest petserimaalaste õigus oma terviklikule kodumaale on kirjas ka Eesti Vabariigi põhiseaduses (§ 122). Palvepäev võiks toimuda igal aastal näiteks setodele olulisel päeval, Püha Jüri päeval 6. mail või mõnel teisel Konstantinoopoli patriarhaadile sobival päeval . Miljonite õigeusklike poolt kõikvõimsa Jumala ette kantud ühine palve on võimas jõud, mis mõjub ja näitab, et setod oma suure murega on Konstantinoopoli patriarhaadi usklike südames.

Olgu õnnistatud Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos I, meie kõigi usuline valgus ja juht! Täname metropoliit Stefanust, meie ustavat hingekarjast!