Kolime asutused Tallinnast välja. Aga kas need üldse on seal?

Asi on selles, et riigiasutused pole tegelikult ammu enam ühesuguse ülesehitusega ja neid ei juhita ühtemoodi. Juhtimismudel ja struktuur, mis pole sätestatud põhimääruses, on juhi enda korraldada. Nii oleme keskkonnaametis juba aastaid rakendanud paindlikku personalipoliitikat ja töökorraldust, mis toetab regionaalpoliitikat. Kuidas oleme seda teinud?

Keskkonnaameti juhtkond on neljaliikmeline. Nende füüsiline koosolekuruum, nn peakontor asub Tallinnas. Ent seejuures elab üks juhtkonna liige Hiiumaal, teine Kohila lähedal, kolmas Jõgeval ja neljas Tallinnas.

Minu kui juhi ülesanne on olnud korraldada töö selliselt, et keegi oma pere juurest ära kolima ei peaks. Suur osa asjaajamisest ja suhtlusest käib meie ametis juba ammu virtuaalkeskkonnas.