KOLUMN: Brexiti uus vaatus

Briti poliitmaastikul oli aga rahvusvahelises mõttes radari all lennanud May end juba kehtestanud.

Siiani on mõistatus, miks andis May nõusoleku astuda parteijuhi ja peaministri kohale olukorras, kus tõenäosus võitjana väljuda on suhteliselt väike.