KOLUMN | Kaldume ründama kõike, mis harjumuspärast igapäevaelu ähvardab

Käisin avatud talude päeval ja sattusin ühes majapidamises sealsetest isevärki mesitarudest vaimustusse, rutates neid pildistama, eeldades sealjuures endamisi, et avatud talude päeval on majapidamine külastajatele avatud in corpore, kaasa arvatud mesilased. Aga võta näpust, lähenesin ühele lennuavale liiga julgelt ja sain kohe sutsaka lõua alla.