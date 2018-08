KOLUMN | Katrin Vaga: oma arvamus – kas alati põhjendatud?

Kommenteerijaid on igal võimalikul sammul lausa nii palju, et pahatihti jääb segaseks, kas mõnel arvamusliidritest sel teemal ka üldse mingit kogemust või pädevust on.

“Oma arvamuse omamine” tundub praeguses Eestis olevat palju olulisem tingimus kui teadmiste või kogemuste olemasolu. Ja kui lisada esimesele veel kirg ja piiramatult vaba aega, siis alles hakkab nalja saama ning diskussioon võtab tõelised tuurid üles.