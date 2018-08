KOLUMN | Kuula, kivid kõnelevad

Sellest, et kivid kõnelevad, sain aru, kui koduaia ümber kiviaeda ehitasin. Ehitamise tegi keerulisemaks see, et tegin seda kunagise kiviaia asemele. “Asemele” tähendab siin aset, seda kohta, kus kivid kunagi koos olid olnud.

Kui alustasin, oli mu ees kiviaia ase.