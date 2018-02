Riigiks sai Leedu suurvürst ja kuningas Mindaugase juhtimisel 1230ndatel.

Isiklikult seob mind Leeduga palju. Aastal 1984 käisin 10aastase poisina Vilniuses elus esimest korda väljaspool Eestit kabevõistlustel. Sain mitu mängu pähe, kuid mänguisu see ära ei võtnud. Leedulased on minust paremad olnud palju kordi ka hiljem.

Leedut seob ajalooliselt Eestiga pisku ja leedulasigi elab Eestis vaid tuhatkond. Võib-olla just sellest on tulnud meie üleolekutunne leedulaste suhtes. Ometi ei ole meil Lätis ega Leedus hiilgavaid edulugusid ette näidata. Leedulased on Maximaga tegijad nii Lätis kui Eestis.