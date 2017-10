KOLUMN: M nagu Merkel, m nagu meie

Ikka nõutakse just Merkelilt kasinuspoliitikast loobumist, migratsioonikriisi ohjamist, Kremli paikapanemist jne. Selline suhtumine näitab Merkeli ja Saksamaa selget liidrirolli Euroopa Liidus. Taas unustatakse aga ära, et Merkel ega Saksamaa pole seda liidrirolli endale ihanud, see on neile olude sunnil sülle langenud.

Alates 2007. aastal puhkenud majanduskriisist on euroliit lennanud peaaegu pidevas tugevas turbulentsis – Kreeka võlakriis, Krimmi annekteerimine, terrorilaine, migratsioonikriis, Brexit. Selles olukorras keegi lihtsalt pidi 28-liikmelises liidus endale liidrirolli võtma ning loomuldasa on selleks paremad eeldused suuremate riikide juhtidel.

Kontrollküsimus – kui Merkel poleks vastutust võtnud, siis kes? David Cameron hoidis Euroopast eemale nagu pidalitõbisest, paar Prantsusmaa presidenti ihkasid hirmsasti Euroopa liidriks saada, aga ei suutnud oma riikigi reformida. Itaalias on viimase 10 aastaga ametis olnud viis peaministrit.