Kindel on ka see, et kui järgmisel aastal oma ennustusele tagasi vaatad, on kõik läinud täpselt nii, nagu plaanisid.

Esiteks. Usu endasse.

Kunagi mina ka ei uskunud, läksin isegi esimesse klassi külg ees, sest kartsin, et teised vaatavad. Mida nad minus vaatama pidid, öelda ei osanud. Nii, värisedes, veetsin oma kooliaastad, osa ülikoolistki. Siis sai isu väriseda ühtäkki otsa.

Soovitan sullegi. Vaata oma hirmud üle. Tulemus võib olla ehmatav – selgub, et sa kardad iseenda loodud hirme.

Aga nagu ütleb üks mootorsaereklaam – et rohkem jõuda, tuleb vähem väriseda.