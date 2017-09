KOLUMN: Müüa täiuslik inimene!

Mida ta tahab mulle öelda, miks ta mind käsutab ja korraldusi jagab? On tal selleks õigus?

Reklaamnägu on eeskujuks, järgimiseks, kauba usaldusväärsuse kasvatamiseks – loomulikult. Aga kas ta seda ka suudab, tahab ja oskab? Kõigile, kes reklaami märkavad, kindlasti mitte. Inimesed jagunevad alati vähemalt kahte lehte. Kiitjate ja hukkamõistjate koorid laulavad vastaspoole meelest mõlemad täiesti mööda.

Avalikkus on karm. Halastamatu. Kui autot reklaaminud superstaar jääb jommis peaga sõitmisega vahele, kannatab ka auto maine. Kui erakonna valimisreklaamil särab kriminaal, langeb vari ka erakonnale. Vahel on pätitemp kampaania osa. Siis on arvustajate erutus iseäranis suur. Ning ükskõik kui superstaar keegi on, leidub alati keegi, kelle meelest ei ole ta ei staar ega super.